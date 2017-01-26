В Пятигорске судят пенсионера за сексуальные приставания к 5-летней внучке жены

Завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Пятигорска, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. С июля 2015 по январь 2016 года мужчина, воспользовавшись тем, что у него в гостях была пятилетняя внучка супруги, совершил в отношении нее развратные действия. За то, чтобы девочка никому не рассказала о случившемся, он обещал подарить ей игрушку и кошку. И угрожал – если расскажет избить «ремешком в кровь». Однако девочка рассказал все матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

– Расследование уголовного дела составляло особую сложность, говорит старший помощник руководителя краевого управления СКР Екатерина Данилова, – оно длилось более 11 месяцев. Обвиняемый не признавался и пытался списать все на детские фантазии девочки. Следствием проведено около десяти экспертиз, в том числе, с применением полиграфа.

Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170126/v_pyatigorske_sudyat_pensionera_za_seksualnye_pristavaniya_k_5le_99946.html