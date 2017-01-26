Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
26 января 2017 г.

В Пятигорске судят пенсионера за сексуальные приставания к 5-летней внучке жены

Завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Пятигорска, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. С июля 2015 по январь 2016 года мужчина, воспользовавшись тем, что у него в гостях была пятилетняя внучка супруги, совершил в отношении нее развратные действия. За то, чтобы девочка никому не рассказала о случившемся, он обещал подарить ей игрушку и кошку. И угрожал – если расскажет избить «ремешком в кровь». Однако девочка рассказал все матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

– Расследование уголовного дела составляло особую сложность, говорит старший помощник руководителя краевого управления СКР Екатерина Данилова, – оно длилось более 11 месяцев. Обвиняемый не признавался и пытался списать все на детские фантазии девочки. Следствием проведено около десяти экспертиз, в том числе, с применением полиграфа.

Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170126/v_pyatigorske_sudyat_pensionera_za_seksualnye_pristavaniya_k_5le_99946.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
В Пятигорске судят пенсионера за сексуальные приставания к 5-летней внучке жены
В краевом УФСИН прошла встреча с краевым Уполномоченным по защите прав предпринимателей
Житель Шпаковского района незаконно зарабатывал на рыбаках
Незаконно ввезенная коммерческая партия швейцарских часов изъята на таможне в Минводах
Минераловодские таможенники отмечают профессиональный праздник
Пятигорск
Мошенник под предлогом установки видеонаблюдения обманул пятигорчанку на 40 тысяч рублей
Торговец героином задержан в Пятигорске по сообщению о хулиганстве
В Пятигорске бывший сотрудник полиции признан виновным в краже
Пятигорские конвоиры ФСИН отметили профессиональный праздник
Члены банды, грабившей школьников, осуждены в Пятигорске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!