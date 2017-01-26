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26 января 2017 г.

В Невинномысске прошла патриотическая акция к освобождению города от немецких захватчиков

Ветераны, юнармейцы, школьники, представители муниципалитета, приняли участие в патриотической акции, прошедшей в Невинномысском историко-краеведческом музее. Посвящена она была 74-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.

О защитниках Невинномысска и его освободителях, об ужасах оккупации, о том, что испытал на себе наш город, в этот день рассказывали сотрудники музея. Они использовали в том числе и дневники очевидцев.

Немногим более пяти месяцев хозяйничали гитлеровцы в Невинномысске, но урон за это время нанесли колоссальный. Помимо разрушенных объектов, предприятий, голода и страха жителей, это еще и более 500 расстрелянных. Но советский народ не сломался, освободил Отчизну от ненавистного врага.

– Каждый по-своему должен сегодня оберегать нашу Родину, делать ее сильной и независимой. Рабочие предприятий – добросовестным трудом, а молодежь, – хорошей, качественной учебой, – подчеркнул, обращаясь к участникам встречи, заместитель председателя городского Совета ветеранов Григорий Сигачев.

Быть готовыми всегда стать на защиту Отечества призвал ребят глава Невинномысска, Герой Российской Федерации Михаил Миненков.

Клятва юнармейцев в верности Родине и рапорт ветерану Великой Отечественной по-особому звучали в зале музея, экспозиции которого повествуют о жизни города в годы войны.

Кульминацией же мероприятия, как рассказали в администрации Невинномысска, стал моноспектакль «Душа солдатская и доля» по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин» – в исполнении заслуженного артиста РФ Александра Ростова.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170126/v_nevinnomysske_proshla_patrioticheskaya_aktsiya_k_osvobozhdeniy_99893.html
Фотография к статье В Невинномысске прошла патриотическая акция к освобождению города от немецких захватчиков
В музее Невинномысска прошла патриотическая акция
В музее Невинномысска прошла патриотическая акция
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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В Невинномысске прошла патриотическая акция к освобождению города от немецких захватчиков
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