В краевом УФСИН прошла встреча с краевым Уполномоченным по защите прав предпринимателей
В УФСИН России по краю состоялась встреча замначальника УИС Ставрополья подполковника Армена Егияна с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае Кириллом Кузьминым, который впервые посетил управление, сообщила пресс-служба ведомства. Бизнес- омбудсмена познакомили с возможностями ведомственного производственного сектора Ведт сегодня при пенитенциарных учреждениях края существует 8 центров трудовой адаптации, в которых трудятся около 2 500 осужденных. Продукция УИС Ставрополья востребована не только в нашем регионе, но и во многих других. Налажено сотрудничество с 20 регионами России.
По итогам встречи сторонами решено подписать соглашение о взаимодействии.
Фото пресс-службы УФСИН России по краю