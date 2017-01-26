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26 января 2017 г.

В краевом УФСИН прошла встреча с краевым Уполномоченным по защите прав предпринимателей

В краевом УФСИН прошла встреча с краевым Уполномоченным по защите прав предпринимателей

В УФСИН России по краю состоялась встреча замначальника УИС Ставрополья подполковника Армена Егияна с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае Кириллом Кузьминым, который впервые посетил управление, сообщила пресс-служба ведомства. Бизнес- омбудсмена познакомили с возможностями ведомственного производственного сектора Ведт сегодня при пенитенциарных учреждениях края существует 8 центров трудовой адаптации, в которых трудятся около 2 500 осужденных. Продукция УИС Ставрополья востребована не только в нашем регионе, но и во многих других. Налажено сотрудничество с 20 регионами России.

По итогам встречи сторонами решено подписать соглашение о взаимодействии.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170126/v_kraevom_ufsin_proshla_vstrecha_s_kraevym_upolnomochennym_po_za_99941.html
Фотография к статье В краевом УФСИН прошла встреча с краевым Уполномоченным по защите прав предпринимателей
В краевом УФСИН прошла встреча с краевым Уполномоченным по защите прав предпринимателей
В краевом УФСИН прошла встреча с краевым Уполномоченным по защите прав предпринимателей
Фото пресс-службы УФСИН России по краю
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