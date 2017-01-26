В Кисловодске в ДТП погибла беременная женщина-водитель

26 января в поселке Луначарского Кисловодска в ДТП погибла беременная женщина, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Около 12 часов на улице Трудовая водитель автомобиля «Додж Караван» ехала с небезопасной скоростью и не справилась с управлением. Машина столкнулась с движущимся навстречу автомобилем «КиаСпектра» и налетела на бетонное ограждение домовладения. Водитель, беременная 38-летняя местная жительница, умерла до приезда скорой помощи. Водительский стаж у нее – менее полугода. Неопытность, по предварительным данным, могла стать одной из причин аварии. Пассажир и водитель «Киа» обошлись без травм.

http://www.stapravda.ru/20170126/v_kislovodske_v_dtp_pogibla_beremennaya_zhenschinavoditel_99964.html