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26 января 2017 г.

В Кисловодске в ДТП погибла беременная женщина-водитель

Беременная женщина-водитель погибла в ДТП

26 января в поселке Луначарского Кисловодска в ДТП погибла беременная женщина, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Около 12 часов на улице Трудовая водитель автомобиля «Додж Караван» ехала с небезопасной скоростью и не справилась с управлением. Машина столкнулась с движущимся навстречу автомобилем «КиаСпектра» и налетела на бетонное ограждение домовладения. Водитель, беременная 38-летняя местная жительница, умерла до приезда скорой помощи. Водительский стаж у нее – менее полугода. Неопытность, по предварительным данным, могла стать одной из причин аварии. Пассажир и водитель «Киа» обошлись без травм.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170126/v_kislovodske_v_dtp_pogibla_beremennaya_zhenschinavoditel_99964.html
Фотография к статье В Кисловодске в ДТП погибла беременная женщина-водитель
Беременная женщина-водитель погибла в ДТП
Беременная женщина-водитель погибла в ДТП
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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