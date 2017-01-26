В День студента ставропольские вузы получили в подарок книги из библиотеки Сбербанка

Ведущие ставропольские вузы приняли участие во всероссийской акции Сбербанка ко Дню студента, который традиционно отмечают 25 января.

К этому празднику Северо-Кавказский федеральный и Ставропольский государственный аграрный университеты, как и 148 других крупных вузов страны, получили в подарок по комплекту полного собрания книг из библиотеки Сбербанка. Коллекция включает в себя 70 томов новейшей бизнес-литературы от ведущих авторов мира на самые разные темы. Кроме того, каждый университет получил сертификаты с кодами для входа в электронную библиотеку Сбербанка. Она доступна на сайте www.sberbanklib.ru и в мобильном приложении «Библиотека Сбербанка» на платформах IОS, Windows и Android.

Книги и сертификаты в торжественной обстановке вручил вузам-партнерам управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко.

– Мы рады поделиться с вами этой уникальной коллекцией. С ее помощью вы сможете познакомиться с мировым опытом ведения успешного бизнеса, инновациями в различных сферах, секретами лидерства, правильного воспитания характера и многим другим. Это способствует вашему саморазвитию, формированию более широкого взгляда на мир и его возможности, – отметил банкир.

Помимо полного собрания книг из своей библиотеки Сбербанк подготовил российской молодежи еще один выгодный подарок. Ко Дню студента запущена специальная акция по программе «Спасибо от Сбербанка», в рамках которой держатели молодёжных карт смогут получить ценные призы и повышенные бонусы «Спасибо». Подробнее об акции можно прочитать на сайте программы: http://spasibosberbank.ru/ds17/.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170126/v_den_studenta_stavropolskie_vuzy_poluchili_v_podarok_knigi_iz_b_99933.html