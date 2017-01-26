2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
26 января 2017 г.

В День студента ставропольские вузы получили в подарок книги из библиотеки Сбербанка

В День студента ставропольские вузы получили в подарок книги из библиотеки Сбербанка

Ведущие ставропольские вузы приняли участие во всероссийской акции Сбербанка ко Дню студента, который традиционно отмечают 25 января.

К этому празднику Северо-Кавказский федеральный и Ставропольский государственный аграрный университеты, как и 148 других крупных вузов страны, получили в подарок по комплекту полного собрания книг из библиотеки Сбербанка. Коллекция включает в себя 70 томов новейшей бизнес-литературы от ведущих авторов мира на самые разные темы. Кроме того, каждый университет получил сертификаты с кодами для входа в электронную библиотеку Сбербанка. Она доступна на сайте www.sberbanklib.ru и в мобильном приложении «Библиотека Сбербанка» на платформах IОS, Windows и Android.

Книги и сертификаты в торжественной обстановке вручил вузам-партнерам управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко.

– Мы рады поделиться с вами этой уникальной коллекцией. С ее помощью вы сможете познакомиться с мировым опытом ведения успешного бизнеса, инновациями в различных сферах, секретами лидерства, правильного воспитания характера и многим другим. Это способствует вашему саморазвитию, формированию более широкого взгляда на мир и его возможности, – отметил банкир.

Помимо полного собрания книг из своей библиотеки Сбербанк подготовил российской молодежи еще один выгодный подарок. Ко Дню студента запущена специальная акция по программе «Спасибо от Сбербанка», в рамках которой держатели молодёжных карт смогут получить ценные призы и повышенные бонусы «Спасибо». Подробнее об акции можно прочитать на сайте программы: http://spasibosberbank.ru/ds17/.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170126/v_den_studenta_stavropolskie_vuzy_poluchili_v_podarok_knigi_iz_b_99933.html
Фотография к статье В День студента ставропольские вузы получили в подарок книги из библиотеки Сбербанка
В День студента ставропольские вузы получили в подарок книги из библиотеки Сбербанка
В День студента ставропольские вузы получили в подарок книги из библиотеки Сбербанка
Закрыть
Сбербанк (ссылки по теме)
Россияне могут получить компенсацию по «советским» вкладам
Сбербанк помогает заемщикам регистрировать права на недвижимость
Родители юного финалиста «Синей птицы» Елисея Мысина рассказали, как воспитать талант
Сбербанк: на Ставрополье вернулся спрос на заемные ресурсы
Сбербанк в Ставрополе наградил лучших студентов России
В канун юбилея Сбербанк дарит россиянам бесплатное посещение музеев
Сбербанк провел в Ставрополе День финансовой грамотности для журналистов
Экскурсию по знаковым местам финансовой истории провели сотрудники музея-заповедника Ставрополя
Исторический квест для студентов провели в Ставрополе Сбербанк и СКФУ
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Ставрополь
Режиссер «Интервью» рассказал о съемках фильма в Ставрополе
В День студента ставропольские вузы получили в подарок книги из библиотеки Сбербанка
Сотрудники ГИБДД в Ставрополе поздравили студентов с Татьяниным днём
Общедомовые нужды посчитают по нормативам в январе
В Главном управлении МВД России по краю подвели итоги работы за 2016 год
Образование
День студента невинномысская молодежь встречает на льду
Татьянин день в Ставрополе студенты отмечают на ЭКО-пикнике
Татьяна Богословская: я учу детей, а они учат меня
В Татьянин день власти Ставрополья поздравляют всех студентов
В Невинномысске детям с ограниченными возможностями помогает сказкотерапия
Реклама и PR
ВТБ и Минсельхоз РФ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5%
ВТБ предоставил инвестиционный кредит СПК колхоз-племзавод «Казьминский»
ВТБ в СКФО подвел итоги работы по программе Корпорации МСП
Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%
ВТБ заключил больше 230 кредитных сделок с субъектами МСП по «Программе 6,5» на 37 млрд рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!