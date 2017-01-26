Татьянин день: в Ставрополе студенты веселились на широкую ногу

В Ставрополе в парке Победы ярко отметили Татьянин день – один из самых любимых праздников студентов. Было много танцев, веселья, конкурсов, которые организаторы подготовили для шумной молодежи. Гулянья посвятили еще и Году экологии, который нынче вступил в свои права. Так и назвали – «Татьянин день, или ЭКО-пикник». Большой праздник захватил не только виновников события, но и прохожих.

Сейчас во многих учебных заведениях идут сессии. Поэтому, приветствуя веселую молодежь, глава Ставрополя Андрей Джатдоев пожелал им успехов в учебе.

– Сегодня в краевом центре обучается больше ста тысяч молодых людей! – отметил он. – Студенческие годы – это годы, когда хочется впитывать жизнь по полной программе. Друзья, я желаю, чтобы вы обязательно этим воспользовались. Но, живя активной жизнью, вы должны помнить о таких вещах, как Родина, край и наш замечательный город Ставрополь, который в этом году отмечает свой 240-летний юбилей. Я рад, что вы занимаете активную позицию в общественной жизни, задаете нужный тон городским проектам, акциям и мероприятиям, которых в юбилейном году нас ждет огромное количество. Я думаю, что в этот год мы должны быть, как никогда, активными, задорными и веселыми. Дерзайте, творите, развивайте и двигайте город вперед! Его мощь, как и крепость всего государства, в ваших руках.

Затем А. Джатдоеву вручили большую счастливую зачетку, прикоснуться к которой считается хорошей приметой. Студенты воспользовались этой возможностью.

Далее веселье продолжилось на подворьях. Представители 17 ведущих учебных заведений Ставрополя (свыше 900 человек) приготовили необычные экологические блюда, ярко их презентовали, поэтому было не только вкусно, но и интересно. Позже на льду парка открылись творческие соревнования.

По итогам большого праздника названы победители экологически чистых номинаций. Так лучшее подворье-заповедник организовали студенты СГПИ и Ставропольского регионального колледжа вычислительной техники и электроники, самое вкусное блюдо «Без ГМО» приготовили команды СтГАУ и Ставропольского колледжа связи им. В.А. Петрова. Победителями в номинации на самую массовую группу поддержки «Грин ПИС» стали команды Ставропольского строительного техникума и СКФУ. Учащиеся СтГАУ и Ставропольского строительного техникума собрали самый необычный «Биотранспорт», в то время как студенты регионального многопрофильного колледжа и СтГМУ разработали самое креактивное изобретением по очистке окружающей среды.

Весь день в парке Победы звучала музыка, было холодно, но очень интересно. Ставропольская молодежь гуляла до самого вечера!

http://www.stapravda.ru/20170126/tatyanin_den_v_stavropole_studenty_veselilis_na_shirokuyu_nogu_99945.html