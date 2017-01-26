Супермаркет в Ставрополе установил лимит на минимальный чек в 500 рублей

На днях в редакцию «Ставрополки» позвонила жительница краевого центра, с возмущением сообщившая, что в одном из небольших супермаркетов Северо-Западного микрорайона ей отказали в покупке пачки обыкновенного печенья.

Вера Якименко рассказала нам, что с подобным сталкивается впервые. Оказывается, не все магазины предоставляют свободу выбора. Нашей читательнице предъявили ультиматум: «Или вы берете продуктов на 500 рублей, или мы вам ничего продавать не будем». Конечно, Вера Якименко, покупатель бывалый, не растерялась, зашла в другой, более «лояльный» магазин.

В комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию нам сообщили, что в последнее время в ведомство поступают многочисленные жалобы от горожан, в которых указывается на то, что в одном из супермаркетов им отказывают в приобретении товара, если сумма в чеке меньше установленного магазином лимита – 500 рублей. К делу подключили сотрудников управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю. В ходе рассмотрения жалоб выяснилось, что подобные «правила», установленные руководителем супермаркета, являются незаконными, так как нельзя продавать одни товары только при условии приобретения других. Это является грубейшим нарушением прав потребителей. По результатам проверки администрации торговой точки выдано предписание об устранении нарушения.

http://www.stapravda.ru/20170126/supermarket_v_stavropole_ustanovil_limit_na_minimalnyy_chek_v_50_99953.html