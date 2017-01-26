Судомоделисты представили свои работы на выставке в Ставрополе

В краевом Доме народного творчества открылась новая экспозиция «Флот на столе»: впервые на площадке ДНТ свои работы демонстрируют публике 15 судомоделистов-любителей, а также творческие объединения Ставропольского края. Здесь можно полюбоваться почти полсотней копий кораблей, судов, подводных и парусных лодок военного и гражданского назначения. Самые маленькие из экспонатов едва достигают 15 сантиметров, а самые масштабные – почти 1,5 метра. Все мастера – члены регионального отделения Федерации судомодельного спорта, руководимого Александром Куликовым. Кстати, он возглавляет и детское судомодельное объединение «Каравелла», занявшее I место на чемпионате России по стендовому судомоделизму в Москве, III место во Всероссийском конкурсе по стендовому судомоделизму на приз Главнокомандующего Военно-Морским флотом в Санкт-Петербурге.

http://www.stapravda.ru/20170126/sudomodelisty_predstavili_svoi_raboty_na_vystavke_v_stavropole_99940.html