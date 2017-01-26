СКФУ и ПГУ попали в программу развития деятельности студенческих объединений

В Российском студенческом центре объявили победителей конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений на 2017 год. В их число вошли 193 вуза, подведомственных Минобрнауки РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов. Ставропольский край представлен Северо-Кавказским федеральным и Пятигорским государственным университетами. В СКФУ организаторы поддержали сразу 10 мероприятий. Среди них межрегиональный фестиваль науки, форум новых профессий в сфере туризма и гостеприимства, всероссийский танцевальный проект «В движении», фестиваль народов Северного Кавказа «СКФО – Дом дружбы», межрегиональный медиафорум для молодых журналистов и другие масштабные акции.

Конкурсной комиссией также одобрены такие направления в работе университета, как «Наука и инновации», «Профессиональные компетенции», «Спорт и здоровый образ жизни», «Волонтерство и социальное проектирование», «Межкультурный диалог», «Международное сотрудничество» и «Социальные стандарты и права студентов». Объем ожидаемых субсидий составит 9 млн рублей.

Конкурс проводится с 2012 года для обеспечения эффективной деятельности студенческих объединений за счет средств федерального бюджета. За пять лет полученные субсидии составили более 5 млрд рублей, что позволило провести несколько тысяч студенческих мероприятий.

http://www.stapravda.ru/20170126/skfu_i_pgu_popali_v_programmu_razvitiya_deyatelnosti_studenchesk_99935.html