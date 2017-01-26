Ряды ставропольских юнармейцев пополнились на 150 человек

В рамках месячника оборонно-массовой работы в Доме офицеров Ставропольского гарнизона был организован торжественный прием в ряды Всероссийского общественно-политического движения «Юнармия». К юнармейской присяге были приведены полторы сотни (изначально предполагалось 140 человек) учеников различных школ краевого центра. Причем, главной задачей мероприятия был прием в ряды движения не для количества, а самых достойных. Это уже второй такой прием в столице края. В торжественной обстановке ребята в новенькой красивой форме произнесли клятву юнармейца, после чего им вручили соответствующие значки.

Еще перед Новым годом по поручению губернатора края Владимира Владимирова зампред ПСК Ирина Кувалдина в режиме видеоконференции обратилась к руководителям районов с предложением поддержать начинание министра обороны страны Сергея Шойгу, инициированное указанием Президента России Владимира Путина, что явилось решающим толчком для развития юнармейского движения в крае. На сегодняшний день количество юнармейцев в краевом центра — около 200 человек, а по краю — около 800.

Большинство из этих мальчишек и девчонок мечтают о службе в российской армии. Они активно занимаются спортом, прежде всего, единоборствами, легко выполняют нормативы ГТО, метко стреляют, а некоторые готовятся к первым прыжкам с парашютом.

http://www.stapravda.ru/20170126/ryady_stavropolskikh_yunarmeytsev_popolnilis_na_150_chelovek_99956.html