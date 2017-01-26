Предприниматель в Кисловодске незаконно построил птцеферму

Кисловодский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Кисловодска в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к предпринимателю, администрации города-курорта Кисловодска об обязании освободить земельный участок, снести построенные на нем объекты и обязании привести земельный участок в изначальное состояние.

Проверка, которую по требованию городской прокуратуры, провели специалисты комитета имущественных отношений администрации Кисловодска, показала, что земельный участок, во-первых, не был поставлен на государственный кадастровый учет. А, во-вторых, на нем расположены объекты капитального и некапитального строительства вспомогательного назначения, сооружения, предназначенные и используемые для содержания домашней птицы. Деятельность по разведению сельскохозяйственных животных и птицы велась незаконно, была реальная опасность загрязнения и негативного воздействия на окружающую среду.

Решением Кисловодского городского суда птицевода обязали освободить земельный участок, путем сноса (демонтажа) размещенных на нем объектов, предназначенных для разведения сельскохозяйственных животных и птицы. Земельный участок привести в изначальное состояние, возместить вред, причиненный окружающей среде путем рекультивации.

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, сообщили в пресс-службе Кисловодского городского суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170126/predprinimatel_v_kislovodske_nezakonno_postroil_pttsefermu_99963.html