Предприимчивый глава сельсовета премировал себя на полмиллиона рублей

Суд признал виновным бывшего главу Журавского сельсовета Новоселицкого района В. Толстова в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере).В декабре 2011 года он внес в протокол заседания совета депутатов Журавского сельсовета заведомо ложные сведения о единогласном утверждении депутатами «Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального образования Журавского сельсовета». По оному из пунктов этого документа глава администрации был вправе премировать… самого себя. Позже Толстов незаконно подписал изготовленное им подложное решение совета депутатов сельсовета «Об утверждении положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального образования Журавского сельсовета». Развязав себе руки, с 2012-го по 2015-й год Толстов незаконно выносил распоряжения о премировании себя как главы администрации. Напремировал аж на 508 тысяч рублей, которые были перечислены на его банковский счет.

Суд признал В. Толстова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Осужденный также лишен права занимать должности в государственных органах власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года 2 месяца. Судом также удовлетворен иск прокурора о взыскании с Толстова в пользу бюджета муниципального образования Журавского сельсовета суммы ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

http://www.stapravda.ru/20170126/predpriimchivyy_glava_selsoveta_premiroval_sebya_na_polmilliona__99969.html