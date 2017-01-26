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26 января 2017 г.

Позволят ли финансы проиндексировать социальные выплаты на Ставрополье?

26 января на заседании Думы края под председательством Геннадия Ягубова в рамках «правительственного часа» о работе в 2016 году отчиталась начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю Марина Захарова.

На заседании Думы Ставропольского края

Участие управления в нормотворческой деятельности органов государственной власти края является одним из основных его полномочий. И то, что кажется на первый взгляд бюрократией и скукой, на самом деле важно для того, чтобы в принимаемые законы не просочилась коррупционная составляющая, чтобы документы не расходились с федеральными законами. Методическая помощь оказывается ведомством и органам местного самоуправления, в частности, в разработке их уставов. Основная проблема, с которой сталкивается управление в этой сфере, по словам Марины Захаровой, – довольно низкий уровень качества документов, представляемых на государственную регистрацию. Поэтому на постоянной основе проводятся совещания и обучающие выездные семинары. Объем работы у ведомства достаточно велик: только за прошлый год осуществлена правовая экспертиза 1191 нормативно-правового акта, при этом выявлено 31 противоречие федеральному законодательству.

Управление можно сравнить с большой бухгалтерией, в которой на учете состоят и муниципальные образования, и некоммерческие организации, и политические партии, и религиозные организации. Любая из этих структур обретает правовой статус, если включена в соответствующий официальный реестр. По состоянию на 31 декабря прошлого года в нем содержались сведения о более 3 тысячах некоммерческих организаций. В их числе 187 казачьих обществ, из которых только 135 внесены в государственный реестр казачьих обществ России. На учете 506 религиозных организаций. Большинство из них православные, 10 процентов – исповедующих ислам. Есть также на Ставрополье иудеи, пятидесятники, мормоны, баптисты и др. Представлен широкий спектр региональных отделений политических партий числом 65. В списке много партий, о существовании которых большинство ставропольцев и не подозревает.

Не все НКО действуют в полном соответствии с законодательством. Выявленные в результате проверок нарушения могут потянуть и на судебное разбирательство. В прошлом году подготовлено и направлено в суды 92 исковых заявления. Из них 30 о прекращении деятельности общественных объединений в качестве юридических лиц. Адвокатура и нотариат также находятся под бдительным оком краевого минюста. По итогам проверок принято решение о прекращении статуса 47 адвокатов, в отношении 59 – о приостановлении деятельности.

Вопросы депутатов, заданные докладчику, касались применения закона, регулирующего деятельность религиозных миссионерских организаций, работы некоммерческих организаций, имеющих статус «иностранных агентов». Геннадий Ягубов подчеркнул, что в подобном формате управление Минюста встречается с депутатами впервые, поблагодарил Марину Захарову за предоставленную информацию.

В числе основных пунктов повестки первого в 2017 году заседания были назначение мировых судей и избрание членов квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края, а также принятие социально значимых законопроектов, касающихся предоставления дополнительной поддержки детям – сиротам, органам опеки и попечительства, охраны здоровья граждан, системы образования.

Принят законопроект об утверждении соглашений о социально-экономическом сотрудничестве Ставрополья с Ростовской, Астраханской областями и Республикой Калмыкия. Одобрены парламентариями изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», которые устанавливают административную ответственность за неисполнение решений краевой антитеррористической комиссии. Документ призван усилить внимание граждан, организаций и юридических лиц к вопросам профилактики терроризма и экстремизма и предусматривает ужесточение штрафных санкций по отношению к тем, кто не исполняет предписанное законом.

Рассмотрели депутаты протест краевого прокурора в связи с приостановлением индексации ряда социальных выплат, начавшем действовать с принятием бюджета-2017. Отмечалось, что при принятии главного финансового документа законодатели обращали внимание на этот вопрос и даже включили в принятое постановление пункт о необходимости повторного обращения к теме, как только позволят финансы.

По предварительным данным, на индексацию понадобится более 300 миллионов рублей. Удастся ли изыскать такую сумму? Это станет ясно, как отметил Геннадий Ягубов, к февральскому заседанию Думы, на котором запланировано принять изменения в бюджет. Решение отложено до следующего заседания краевого парламента. Спикер попросил коллег внимательно поработать в комитетах, рассмотреть все возможности пополнить социальную копилку, решить, какие из приостановленных законов, содержащих различные виды государственной поддержки, возможно реанимировать в первую очередь, а в каких уже нет необходимости. Ведь многие документы уже утратили на сегодняшний момент свою актуальность в связи с изменениями в других нормативных актах.

Поэтому, как пояснил он журналистам после заседания, необходимо провести своего рода инвентаризацию действующих правовых актов, чтобы выбрать безошибочное решение.

Приняты примерная программа законопроектной работы и план организационных мероприятий Думы СК на 2017 год.

В заседании Думы приняли участие губернатор Владимир Владимиров, члены краевого правительства, руководители силовых и контролирующих органов, представители ряда федеральных структур и муниципальных образований.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170126/pozvolyat_li_finansy_proindeksirovat_sotsialnye_vyplaty_na_stavr_99971.html
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На заседании Думы Ставропольского края
На заседании Думы Ставропольского края
Фото пресс-службы ДСК
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