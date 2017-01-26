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26 января 2017 г.

Полицейский в Пятигорске «заработал» 23 тысячи рублей по поддельным документам о командировке

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инспектора инспекции ГУ МВД России по краю. Он подозревается в присвоении и мошенничестве. Инспектор обманом получил 23 800 рублей на проживание в Железноводске во время служебной командировки в 2016 году. Он представил в отчете фиктивный счет и кассовый чек о якобы проживании в одной из гостиниц Пятигорска, которые уговорил выдать ему администратора. На самом деле, во время командировки он бесплатно жил в одном из санаториев Железноводска, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

Как сообщили в управлении краевой полиции, в отношении главного инспектора сотрудника инспекции ГУ МВД России по краю проведена служебная проверка. Вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел будет решен позже.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170126/politseyskiy_v_pyatigorske_zarabotal_23_tysyachi_rubley_po_podde_99958.html
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