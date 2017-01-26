Незаконно ввезенная коммерческая партия швейцарских часов изъята на таможне в Минводах

Минераловодские таможенники пресекли попытку провоза без таможенных платежей товарной партии швейцарских часов под видом товаров для личного пользования, сообщила пресс-служба ведомства. 25 января ранним утренним рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов прилетела уроженка Кабардино-Балкарской Республики. Она выходила из аэропорта Минеральные Воды по «зеленому» коридору, предназначенному для тех пассажиров, у кого в багаже нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

При прохождении через досмотровый аппарат багажа пассажирки у таможенников возникли сомнения в том, что содержимое принадлежащей ей ручной клади предназначено для личного пользования. В ней было большое количество однородных предметов – наручных часов.

Выяснилось, что пассажирка привезла 31 штуку новых наручных швейцарских часов (EVERSWISS SWISS MADE, CRUISER, TISSOT SWISS WATCHES и другие). 27 из них – для продажи, остальные – для себя и членов семьи. Нарушительница объяснила таможенникам, что она «не знала, что перемещаемый товар надо декларировать», и потому декларация ею не заполнялась и не подавалась.

По итогам таможенного досмотра 4 часов вернули россиянке, остальные 27 – признаны коммерческой партией и изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Женщине может грозить штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискация предметов административного правонарушения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170126/nezakonno_vvezennaya_kommercheskaya_partiya_shveytsarskikh_chaso_99931.html