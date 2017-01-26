Фотография к статье На Ставрополье надвигаются сильные морозы
На Ставрополье надвигаются сильные морозы
По данным Ставропольского Гидрометцентра, 27 января местами на территории края пройдет небольшой снег, ожидается ветер 5-7 м/с. Ночью будет морозно – температура воздуха опустится до -14 градусов, днем -4…-9 градусов.
28 января осадков не ожидается, но ощутимо похолодает. Ночью прогнозируется -13…-18 градусов, днем -5…-10 градусов, небольшой ветер.
http://www.stapravda.ru/20170126/na_stavropole_nadvigayutsya_silnye_morozy_99936.html
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Фото: Илья СМИРНОВ