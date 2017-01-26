Министр сельского хозяйства Ставрополья провел выездной прием в Степновском районе

Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников провел выездной прием в Степновском районе. Он также встретился с руководителями хозяйств. Были проанализированы итоги работы за минувший год, сообщили в ведомстве. Аграрии района получили господдержку из бюджетов всех уровней по одиннадцати направлениям АПК. Эти меры позволили во многом сформировать позитивную экономическую динамику. В ходе встречи были также затронуты вопросы выдела земельных паев, сбыта продукции, реализации программ по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм. Владимир Ситников поблагодарил степновцев за плодотворную работу и вклад, внесенный в хлебный каравай Ставрополья. Сегодня главным показателем работы каждого хозяйства является эффективность производства. Особенно, это касается предприятий, пользующихся мерами господдержки, подчеркнул он. Каждый рубль, вложенный государством, должен приносить дивиденды.

http://www.stapravda.ru/20170126/ministr_selskogo_khozyaystva_stavropolya_provel_vyezdnoy_priem_v_99932.html