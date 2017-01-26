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26 января 2017 г.

Министр сельского хозяйства Ставрополья провел выездной прием в Степновском районе

Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников провел выездной прием в Степновском районе. Он также встретился с руководителями хозяйств. Были проанализированы итоги работы за минувший год, сообщили в ведомстве. Аграрии района получили господдержку из бюджетов всех уровней по одиннадцати направлениям АПК. Эти меры позволили во многом сформировать позитивную экономическую динамику. В ходе встречи были также затронуты вопросы выдела земельных паев, сбыта продукции, реализации программ по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм. Владимир Ситников поблагодарил степновцев за плодотворную работу и вклад, внесенный в хлебный каравай Ставрополья. Сегодня главным показателем работы каждого хозяйства является эффективность производства. Особенно, это касается предприятий, пользующихся мерами господдержки, подчеркнул он. Каждый рубль, вложенный государством, должен приносить дивиденды.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170126/ministr_selskogo_khozyaystva_stavropolya_provel_vyezdnoy_priem_v_99932.html
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