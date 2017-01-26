2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
26 января 2017 г.

Минераловодские таможенники отмечают профессиональный праздник

26 января Международный день таможенника отметили сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления. Только за минувший год они провели рабочие встречи с представителями республик Армения, Азербайджан, Южная Осетия. Из стран дальнего зарубежья наиболее плодотворными были рабочие визиты в Китай на Шанхайскую таможню и таможню Яншань, где обсуждались вопросы таможенного контроля после выпуска товаров. А в Иране с коллегами говорили о перспективах двустороннего взаимодействия в рамках проекта «Упрощенный таможенный коридор».

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы СКТУ
http://www.stapravda.ru/20170126/mineralovodskie_tamozhenniki_otmechayut_professionalnyy_prazdnik_99899.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
Незаконно ввезенная коммерческая партия швейцарских часов изъята на таможне в Минводах
Минераловодские таможенники отмечают профессиональный праздник
Директор управляющей компании на Ставрополье осуждена за взятку
В Главном управлении МВД России по краю подвели итоги работы за 2016 год
В Пятигорске бывший сотрудник полиции признан виновным в краже
Минераловодский район
Минераловодский округ не досчитался 60 млн рублей налогов
Ревнивый мужчина сжег дом сожительницы в Минеральных Водах
В Минеральных Водах бесплатно раздали контейнеры для сбора мусора
Строительство крупного яблокохранилища началось в Минераловодском районе
Гражданин Турции пытался незаконно ввезти партию одежды в Минводах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!