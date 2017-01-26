Минераловодские таможенники отмечают профессиональный праздник

26 января Международный день таможенника отметили сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления. Только за минувший год они провели рабочие встречи с представителями республик Армения, Азербайджан, Южная Осетия. Из стран дальнего зарубежья наиболее плодотворными были рабочие визиты в Китай на Шанхайскую таможню и таможню Яншань, где обсуждались вопросы таможенного контроля после выпуска товаров. А в Иране с коллегами говорили о перспективах двустороннего взаимодействия в рамках проекта «Упрощенный таможенный коридор».

http://www.stapravda.ru/20170126/mineralovodskie_tamozhenniki_otmechayut_professionalnyy_prazdnik_99899.html