Механик на Ставрополье оштрафован за увечья рабочего

Житель Благодарненского района механик ООО «Плюс» Смирнов признан виновным в нарушении требований охраны труда. Находясь в Благодарном на территории бригады № 1 ООО «Плюс» он допустил рабочего, не прошедшего обучения, к работе. Мужчина начал без защитного ограждения очищать сошник сеялки, его левую ногу затянуло в привод коробки передач сеялки. В результате чего рабочему были причинены тяжкие телесные повреждения.

Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Благодарненского района СК Смирнову назначено наказание в виде штрафа в 12 000 рублей, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170126/mekhanik_na_stavropole_oshtrafovan_za_uvechya_rabochego_99951.html