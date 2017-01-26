Механик на Ставрополье оштрафован за увечья рабочего
Житель Благодарненского района механик ООО «Плюс» Смирнов признан виновным в нарушении требований охраны труда. Находясь в Благодарном на территории бригады № 1 ООО «Плюс» он допустил рабочего, не прошедшего обучения, к работе. Мужчина начал без защитного ограждения очищать сошник сеялки, его левую ногу затянуло в привод коробки передач сеялки. В результате чего рабочему были причинены тяжкие телесные повреждения.
Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Благодарненского района СК Смирнову назначено наказание в виде штрафа в 12 000 рублей, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.