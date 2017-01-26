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26 января 2017 г.

Кватиросъемщик в Ставрополе украл гитару и продал её через Интренет

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД Росси по Ставрополю с заявлением о краже обратилась жительница краевого центра. Выяснилось, что квартирант, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил гитару, стоимостью 20 тысяч рублей, и скрылся. «Музыкального вора» – неоднократно судимого мужчину – нашли. Он признался в краже, сообщили в ГУ МВД России покраю. Похищенное имущество злоумышленник продал через объявление, размещенное в сети Интернет. Принимаются меры к розыску похищенного.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170126/kvatirosemschik_v_stavropole_ukral_gitaru_i_prodal_ee_cherez_int_99957.html
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