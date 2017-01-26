Год экологии на Ставрополье: новации, воспитание экокультуры и возрождение лесов

На Ставрополье в рамках Года экологии, который в России отмечается в 2017 году, запланировано множество интересных новаций и мероприятий. В частности, в крае появятся две особо охраняемые природные территории – национальный парк «Кисловодский» и заказник «Иргаклинский». А в населенных пунктах края предложат систему раздельного сбора отходов.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края разработан обширный План мероприятий по проведению Года экологии на Ставрополье. Работа планируется вестись по нескольким направлениям: сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий края, развитие лесного хозяйства и водохозяйственного комплекса, государственный мониторинг природных ресурсов.

– В наступившем году в крае будут созданы две особо охраняемые природные территории, – рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. – Одна из них федерального значения – это национальный парк «Кисловодский». Другая краевого значения – заказник «Иргаклинский». В итоге площадь особо охраняемых природных территорий краевого значения составит 107,88 тыс. га.

Продолжится работа по охране, защите от пожаров и воспроизводству ставропольских лесов, поскольку почти половина из них имеет искусственное происхождение. Пройдут массовые акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!». В рамках борьбы с паводками предусмотрен большой объем берегоукрепительных работ, строительство и капитальный ремонт гидротехнический сооружений. Планируется разработать и внедрить систему раздельного сбора отходов в населенных пунктах края.

В целом для повышения экологического образования населения в 2017 году планируется провести более 1500 семинаров, научно-практических конференций, «круглых столов», смотров-конкурсов, выставок, фестивалей, экологических проектов, викторин, познавательных экскурсий… Будет реализован ряд природоохранных социально-образовательных проектов для детей, проведены краевая конференция по эколого-краеведческим проблемам региона, краевой слет юных экологов Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20170126/god_ekologii_na_stavropole_novatsii_vospitanie_ekokultury_i_vozr_99943.html