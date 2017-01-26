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26 января 2017 г.

96 наград – триумф ставропольских легкоатлетов на чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО

В Волгограде прошли чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по легкой атлетике в помещении, в которых приняли участие более 700 спортсменов, представляющих пять команд ЮФО и шесть команд СКФО. Сборная Ставропольского края была представлена во всех четырех возрастных группах.

Бег в легкоатлетическом манеже отличается от бега по кругу на стадионе (в манеже круг — 200 метров, на стадионе — 400), и хотя у многих наших спортсменов отсутствовал необходимый опыт, они не оставили никаких шансов своим соперникам.

Всего в упорной борьбе было завоевано 96 наград: 41 золотая, 29 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Наиболее убедительно из победителей выступили Максим Еремин и Виктор Дмитриев (юноши до 18 лет) соответственно на дистанциях 3000 и 1500 метров; Даниил Смольняковский (юниоры до 20 лет) на дистанции 800 метров. Все они тренируются в бригаде заслуженного тренера России А. Татаринцева и С. Татаринцева. Никита Берестовский (юниоры до 20 лет) из Новопавловска на дистанциях 1500 и 3000 метров, тренер О. Русина; Феликс Шестопалов (юниоры до 23 лет) и Алексей Мазикин (юниоры до 20 лет) по программе семиборья и многие другие.

Следующими стартами зимнего соревновательного сезона станут чемпионат и первенства России по всем возрастам, где у ставропольских спортсменов просматриваются неплохие перспективы.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170126/96_nagrad__triumf_stavropolskikh_legkoatletov_na_chempionate_i_p_99934.html
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