17 новых автобусов передали школам Ставрополья

26 января на площади Ленина краевой столицы директорам школ вручили ключи от 17 автобусов, которые были закуплены АО «Каспийским Трубопроводным Консорциумом-Р». Машины предназначены для перевозки детей из сел Ипатовского и Изобильненского районов.

Напомним, что в прошлом году «КТК-Р» было приобретено для образовательных учреждений края 54 машины, 37 – были переданы региону в конце прошлого года.

Ключи от желтых автобусов вручали губернатор СК Владимир Владимиров и генеральный директор компании Николай Горбань. Глава региона поблагодарил руководство «КТК-Р» за активную социальную позицию и сообщил, что на этом их сотрудничество не заканчивается — помимо всего прочего, планируется провести ряд совместных мероприятий в рамках Года экологии.

В этот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством края и «КТК-Р» .

– Соглашение, которое мы заключили, подразумевает постоянное взаимодействие по разным направлениям – развитие здравоохранения, образования, спорта в крае и другое. Мы не только ведем бизнес, а считаем, что там, где работаем, обязаны вкладывать в улучшение качества жизни людей, – прокомментировал Н.Горбань.

Как сообщили в пресс-службе губернатора СК, соглашение рассчитано на пятилетний срок, предусматривает сотрудничество, в частности, по завершению строительства объектов, необходимых для увеличения пропускной способности ставропольского участка нефтепровода «КТК-Р» и по развитию социальной сферы в территориях, где проходит его трасса.

Как прозвучало, в прошлом году «КТК-Р» установила рекорд перекачки нефти, достигнув отметки 44,3 миллиона тонн – на 1,5 миллиона тонн выше в сравнении с уровнем 2015-го. Реализация в этом году нового этапа инвестиционной программы компании, в том числе, на территории Ставрополья, призвана довести этот объем до 67 миллионов тонн в год.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170126/17_novykh_avtobusov_peredali_shkolam_stavropolya_99967.html