13-летний мальчик погиб под колесами поезда в Ставропольском крае

В Кочубеевском районе поезд сбил ребенка, от полученных травм 13-летний мальчик скончался. Трагедия произошла утром 25 января неподалеку от станции Овечка Северо-Кавказской железной дороги. По версии следствия, мальчик, житель села Заветное Кочубеевского района, шел вдоль железнодорожного полотна, спиной к движущемуся пассажирскому поезду. Машинист поезда, следовавшего по маршруту «Кисловодск – Ростов», увидев человека на железнодорожных путях, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение. Но для полной остановки не хватило расстояния. От травм, несовместимых с жизнью, ребенок скончался на месте. По одной из версий, мальчик был в наушниках, поэтому не услышал сигнал поезда.

Южное следственное управление на транспорте СКРФ проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

http://www.stapravda.ru/20170126/13letniy_malchik_pogib_pod_kolesami_poezda_v_stavropolskom_krae_99937.html