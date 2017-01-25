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25 января 2017 г.

За год для 125 сельских семей приобретено 11 тысяч квадратных метров жилья

 

В рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» по итогам прошлого года Ставрополье превысило заданные индикаторы в 1,7 раза. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, освоено 99 процентов всех лимитов, или более 320 миллионов рублей. Остатки в сумме 2,7 млн рублей образовались в результате экономии при проведении аукционных процедур, деньги возвращены в бюджеты всех уровней. В крае приобретено и построено 11 тысяч квадратных метров жилья для 125 семей, проживающих на селе, в том числе для 87 молодых. Это на 4 тысячи квадратов больше, чем планировалось изначально.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170125/za_god_dlya_125_selskikh_semey_priobreteno_11_tysyach_kvadratnyk_99883.html
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