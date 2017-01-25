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25 января 2017 г.

За долг у жительницы Ставрополья забрали квартиру и земельные участки

Жительница Ставрополья заняла у знакомой один миллион 800 тысяч рублей, но деньги не вернула. После обращения истца в суд, женщина проигнорировала принятое решение о взыскании долга. Тогда за дело взялись судебные приставы. Установив, что неплательщица недавно приобрела квартиру и имеет в собственности несколько земельных участков, работники Службы арестовали ее имущество. После чего с взаимного согласия сторон взыскатель забрал в счет погашения долга квартиру, а участки были оценены и переданы на реализацию. В итоге все денежные средства вернулись заимодателю в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170125/za_dolg_u_zhitelnitsy_stavropolya_zabrali_kvartiru_i_zemelnye_uc_99913.html
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