Выставку «Боюсь не смерти я…» в Пятигорске посвятили Михаилу Лермонтову

«Боюсь не смерти я…» / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

В Пятигорске в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова открылась новая художественная выставка «Боюсь не смерти я...».

Образ М.Ю. Лермонтова в современном искусстве раскрывается на полотнах наших земляков – заслуженных художников Российской Федерации В. Чемсо, А. Соколенко, народного художника России В. Арзуманова, известных в крае живописцев Е. Горина, Ю. Гиркова, В. Комарова и многих других. Выставка получилась интересной и по составу участников, и по разнообразию жанров, оригинальности творческого решения. Сложные сюжетные композиции, связанные с шотландскими предками поэта, представила И. Шаховская. Иллюстрации к роману «Герой нашего времени» предложил зрителям О. Чернов. Останавливают взгляд лермонтовские пейзажи С. Кулешова и О. Биценти. Живопись, переосмысливая поэтическое наследие, открывает нам новые грани личности великого классика, словно продолжая летопись его жизни.

http://www.stapravda.ru/20170125/vystavku_boyus_ne_smerti_ya_v_pyatigorske_posvyatili_mikhailu_le_99889.html