В Татьянин день власти Ставрополья поздравляют всех студентов / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

С Днем российского студенчества молодежь поздравил губернатор Владимир Владимиров: «...Рассчитываю, что студенческие годы станут для вас временем успешной самореализации. Используйте все возможности этой замечательной поры, чтобы раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал, найти свой путь в профессии и в жизни. Искренне желаю вам успехов в учебе! Свежих идей, новых побед и свершений, настоящей дружбы и любви!».

От имени депутатского корпуса к студентам обратился председатель ДСК Геннадий Ягубов: «Студенческие годы – одни из лучших в жизни каждого человека. Это время смелых идей, творческих свершений, научных открытий и новых впечатлений. Но это и ответственное время, когда закладываются основы будущих жизненных успехов. Ставрополье гордится своими студентами. Желаю вам интересных лекций, познавательных семинаров, «пятерок» в зачетках. Пусть каждый ваш день будет насыщенным и разнообразным. Счастья, успехов и больших побед!».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170125/v_tatyanin_den_vlasti_stavropolya_pozdravlyayut_vsekh_studentov_99885.html