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25 января 2017 г.

В Ставрополе проводятся уроки чтения Корана

Уроки чтения Корана по просьбе молодых мусульман Ставрополя проводит в краевой столице имам села Бешпагир Юсуф Иманов. Занятия, посвященные правильному и выразительному чтению священной книги проходят в мечети на улице Азовская. По словам самого имама, ребята очень стараются, не пропускают ни один урок, даже если они проходят в позднее время.. Стремление современных молодых мусульман не только соблюдать обряды своей религии, совершать намаз и другие обязанности правоверного, но и правильно понимать и красиво читать Священный Коран, радует их наставника. Сам Юсуф Иманов неоднократно становился победителем и призером краевых конкурсов чтецов Корана.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/v_stavropole_provodyatsya_uroki_chteniya_korana_99903.html
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