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25 января 2017 г.

В Ставрополе прошел краевой этап музыкального фестиваля «Щит и Лира»

В Ставрополе прошел краевой этап фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира»

В краевой столице на базе Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России состоялся смотр-конкурс самодеятельного творчества и авторской песни среди сотрудников органов внутренних дел, рассказали в ГУ МВД России по краю. Конкурс – традиционный и ежегодный, и нынче в нем приняли участие полицейские из 11 районных и городских отделов и члены их семей.

В программу были включены несколько жанров: сольное пение, вокально-инструментальные ансамбли, хореографические номера, художественное чтение, инструментальная музыка и авторская песня.

После окончания этого этапа жюри конкурса выберет лучшие номера в каждой из номинаций. Победители примут участие во втором этапе фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира».

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/v_stavropole_proshel_kraevoy_etap_muzykalnogo_festivalya_schit_i_99876.html
Фотография к статье В Ставрополе прошел краевой этап музыкального фестиваля «Щит и Лира»
В Ставрополе прошел краевой этап фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира»
В Ставрополе прошел краевой этап фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира»
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
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