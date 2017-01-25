В Ставрополе на 120 обманутых дольщиков стало меньше

Одним долгостроем в крае стало меньше – на днях в Ставрополе ввели в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу Серова, 472/3. 120-квартирный дом должны были сдать еще в 2014 году. Но...

Поначалу все шло хорошо – застройщик многоэтажки ООО «Мега-Строй» успел довести объект до 98 процентов готовности. Когда у предприятия начались проблемы, на объекте прекратились какие-либо работы и счастливые планы на жизнь под собственной крышей, а также вложенные «кровные» дольщиков оказались в «подвешенном» состоянии.

Сдвинуть проблему с мертвой точки помогли активная позиция пострадавших в этой ситуации дольщиков, краевого Управления по строительному и жилищному надзору СК и комитета градостроительства администрации Ставрополя.

Хотя, как признались представители дольщиков и власти, прийти к консенсусу удалось не сразу. Обиженные соинвесторы, выплатившие все деньги за квадратные метры в срок, поначалу никаких доводов чиновников, предлагавших возможные пути выхода из сложной ситуации, слушать не желали. Требовали быстро и бесплатно устранить проблему. Руководству Стройжилнадзора пришлось несколько раз собирать дольщиков на переговоры, пока не была разработана устроившая всех «дорожная карта».

Дольщики создали инициативную группу, которая постоянно находилась во взаимодействии с чиновниками. Она участвовала в переговорах со строительными компаниями, взявшимися помочь и устранить оставшиеся недоделки, в подготовке недостающей документации, доводила до сведения остальных пострадавших всю оперативную информацию. Пришлось сегодняшним новоселам понести и дополнительные затраты – чуть более 2 миллионов рублей за работы, проведенные городским «Водоканалом», и еще столько же на устранение прочих «узких мест».

– Перед нами стоял выбор: либо включаться в решение проблемы, в том числе и финансово, и, воспользовавшись предложенной помощью властей города и края, завершать строительство, либо ждать неизвестно сколько еще, когда застройщик решит свои проблемы и у него дойдут руки до нашего дома, – поясняет представитель инициативной группы дольщиков Алина Реган. – Долго спорили, как поступить и все вместе приняли решение, что первый вариант более реальный и понятный, чем второй. А те средства, которые нам дополнительно пришлось затратить на завершение строительства, каждый из нас вправе теперь требовать с ООО «Мега-Строй» через суд, что многие жильцы и собираются сделать.

При посредничестве власти удалось договориться, что деньги на подключение воды и другие «доделки» дольщики будут оплачивать с рассрочкой в течение года, уговорить строительные компании произвести работы по минимальным ценам, многое делалось строителями вообще на безвозмездной основе. Собирали, что называется с «миру по нитки» – одна компания взялась утеплить крышу, другая – сделать цоколь, третья – обустроить двор.

– Мы оказали содействие в поиске новых застройщиков. В результате уже завершены работы по обустройству мест общего пользования, дворовой территории, детской площадки, – отметил руководитель краевого Стройжилнадзора Валерий Савченко.

Он отметил также, что инспекцией управления была проведена приемка многоэтажки. По результатам проверки выдано заключение о соответствии возведенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Администрация Ставрополя, в свою очередь помогла обманутым дольщикам в сборе документов, необходимых для ввода дома в эксплуатацию и переговорам со ставропольским «Водоканалом», что позволило подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения в долг.

На сегодняшний день, по словам новоселов, в дом заселилось уже около 50 семей. Причем многие, – в большинстве это семьи с детьми, – начали въезжать еще летом, чтобы успеть оформить детей в школу или детский сад по новому месту жительства.

Как рассказал Валерий Савченко, по той же схеме в наступившем году в крае будут введены в эксплуатацию еще три дома из шестнадцати «зависших» многоэтажек. А принятые с 1 января изменения в федеральное законодательство о долевом строительстве жилья, ужесточающие ответственность застройщиков и гарантирующие дольщикам либо получение жилья, либо возмещение затрат в полном объеме, должны предотвратить появление новых проблемных объектов капитального строительства.

Опыт счастливых новоселов с улицы Серова может стать своего рода инструкцией для других дольщиков, попавших в похожую ситуацию.

http://www.stapravda.ru/20170125/v_stavropole_na_120_obmanutykh_dolschikov_stalo_menshe_99906.html