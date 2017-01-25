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25 января 2017 г.

В Пятигорске бывший сотрудник полиции признан виновным в краже

Суд вынес приговор бывшему полицейскому мобильного взвода в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Пятигорску Сергею Кармышкину. Он признан виновным в краже, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Со 2 по 4 октября 2016 года Кармышкин нес службу по охране административного здания, во время дежурства он украл компьютерное оборудование, принадлежащее ГУ МВД РФ по краю на более чем 8 тысяч рублей. Экс-полицейский признал свою вину еще на стадии расследования и раскаялся в содеянном. Приговором суда Кармышкину назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ГУ МВД России по краю, добавляет пресс-служба ведомства после проведения служебной проверки 11 ноября 2016 года уволило вора из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/v_pyatigorske_byvshiy_sotrudnik_politsii_priznan_vinovnym_v_kraz_99919.html
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