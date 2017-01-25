В пищевую индустрию Ставрополья вложено более 3 млрд рублей: есть ли эффект?

90 «съедобных» миллиардов / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

В 2016 году в развитие предприятий продовольственной индустрии Ставрополья вложено более 3 миллиардов рублей. Инвестиции пошли на внедрение современных технологий и освоение новых видов продуктов.

Вкусная миссия

Пищевая перерабатывающая промышленность – одна из важнейших отраслей экономики, миссия которой – обеспечить население края качественными, полезными и доступными по ценам продуктами. Индекс их производства, включая напитки, в прошлом году превысил 124 процента к уровню позапрошлого. Отраслевые предприятия отгрузили продукцию почти на 90 миллиардов рублей.

– По основным продуктам питания наши профильные производители гарантированно обеспечивают потребительский спрос населения Ставрополья, – рассказывает председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Галина Миронычева. – В частности, фактическое производство превышает рекомендуемые объемы потребления по мясу и субпродуктам в полтора раза, хлебу и хлебобулочным изделиям, крупам, макаронам и муке – в два с половиной раза, растительному маслу – в 1,3 раза. Замечу, что в общероссийской корзине существенная доля приходится на ставропольские ресурсы: по коньякам – 21 процент, мясу птицы и минеральной воде – 7, макаронам – 6, муке – 5, хлебобулочным изделиям – 2 процента, примерно столько же по сливочному маслу. В прошлом году мы неплохо прибавили в объемах по мясным полуфабрикатам, мясу и субпродуктам, цельномолочной продукции, кисломолочным продуктам, кондитерским изделиям и минеральной воде. На 21 – 31 процент возрос выпуск сливочного масла, сыров и сырных продуктов.

Максимальная же прибавка отмечается в алкогольной сфере, рассказали в комитете. К уровню позапрошлого года этилового спирта выработано 184 процента, алкогольной продукции – 140. Значительно, в 2,7 раза, выросло производство водки и почти на четверть прибавил коньяк. Соответственно, почти в полтора раза выросли и поступления в региональный бюджет в виде акцизов.

«Сан-Ремо» по-ставропольски

Вся эта прибавка обязана модернизации производства, техническому перевооружению отраслевых предприятий. Объем инвестиций в отрасль в минувшем году превысил три миллиарда рублей. Удалось завершить реализацию шести проектов, в том числе запуск линий по производству макаронных изделий в Петровском районе, выпуск овощей в вакуумной упаковке и овощных чипсов в ОАО «Урожайное» Новоалександровского района, строительство комплекса по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции в Петровском районе.

Большая часть инноваций внедряется в производство в рамках политики ускоренного импортозамещения. Региональные предприятия наладили выпуск аналогов многих импортных сыров, таких как «Русский пармезан», «Русская моцарелла», «Русская Филадельфия», «Русская рикотта алина», «Русский рокфор». На столах жителей края появились новые мясные деликатесы: карпаччо из курицы, хамон, колбаски мини-салями «IL Gusto бекон», салями «Итальянская», колбасы сырокопченые «Сан Ремо» и «Салерно».

Не остались в стороне и молочники. Освоено производство низколактозного и безлактозного молока, с повышенным содержанием белка и кальция, с пребиотиком лактулозой, а также кисломолочных продуктов – греческих йогуртов, различных творожков.

Работа в этом направлении продолжается, заверили в комитете. Идет реализация ряда инвестпроектов, в частности, в ООО «Первый Георгиевский консервный завод», строится агропромышленный парк «Ставрополье» в Минераловодском районе. До 2020 года запланировано осуществление еще нескольких знаковых для отрасли инвестпрограмм в Невинномысске, Кочубеевском, Левокумском, Новоалександровском районах.

Доля наших – только 23 процента

Отраслевые предприятия и в прошлом году работали в формате информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!». Доля продукции наших производителей, реализуемой в организациях торговли на территории края, в среднем составляет 23 процента, сообщила Галина Миронычева.

– Наиболее широко продукция ставропольских производителей представлена в универсамах ООО «Закрома» и ООО «Универсам» – 38 процентов, – добавляет она. – В ООО «Центр» реализуется 32 процента, в ООО «Логистик-Сервис» – 30, АО «Тандер» – 21, ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» – 18 процентов. В рамках реализации мероприятий проекта «Покупай ставропольское!» мы провели восемь торгово-закупочных сессий с участием производителей края и сетевых компаний. Главная цель – установление прочных контактов между производителями и поставщиками продукции и торговыми сетями, получение качественных продуктов по более доступным ценам.

В прошлом году в крае прошло более 600 ярмарок, на которых продано свыше 10 тысяч тонн продукции почти на миллиард рублей. Эти ярмарки благоприятно влияют на сдерживание роста цен на овощную, мясную и другие виды продукции, убеждены в комитете. Еженедельно их посещают до 150 тысяч жителей и гостей Ставрополья.

Индекс потребительских цен на продукты в конце прошлого года в крае составил 103,9 процента, в 2015-м – 114. По этому показателю наш регион занял среднюю позицию среди субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц на Ставрополье в декабре, по официальным данным комитета, составила почти 3,4 тысячи рублей, что на 300 рублей меньше, чем в среднем по стране. Из всех субъектов двух названных федеральных округов только в Волгоградской области и Кабардино-Балкарии стоимость продуктового набора меньше, чем у нас.

http://www.stapravda.ru/20170125/v_pischevuyu_industriyu_stavropolya_vlozheno_bolee_3_mlrd_rubley_99874.html