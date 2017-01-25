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25 января 2017 г.

В Невинномысске солдат и рыбак спасли упавшего в реку инвалида-колясочника

В Невинномысске солдат и рыбак спасли упавшего в реку инвалида-колясочника

В Невинномысске спасатели и добровольцы помогли инвалиду-колясочнику выбраться из реки. Вечером мужчина пересекал мост через сбросной канал, впадающий в Кубань. Колеса коляски заскользили по наледи. Инвалид упал в воду. В этот момент мимо проходил солдат (он приехал домой из армии на побывку). Молодой человек бросился на помощь, к нему присоединился находившийся неподалеку рыбак. Вместе они вытащили инвалида на берег, но коляску смыло течением. Она застряла посередине реки.

Достать из воды инвалидную коляску попросили спасателей. Зацепив специальными приспособлениями (кошками), они доставили транспортное средство на берег.

Спасатели высоко оценили помощь добровольцев, попавшему в беду мужчине-инвалиду. За проявленную бдительность и участие замначальника филиала ПАСС СК – Аварийно-спасательная служба Ставропольского края Михаил Кривенко выразил искреннюю благодарность военнослужащему и рыбаку.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170125/v_nevinnomysske_soldat_i_rybak_spasli_upavshego_v_reku_invalidak_99928.html
Фотография к статье В Невинномысске солдат и рыбак спасли упавшего в реку инвалида-колясочника
В Невинномысске солдат и рыбак спасли упавшего в реку инвалида-колясочника
В Невинномысске солдат и рыбак спасли упавшего в реку инвалида-колясочника
Фото пресс-службы ПАСС СК
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В Невинномысске солдат и рыбак спасли упавшего в реку инвалида-колясочника
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