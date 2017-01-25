В Нефтекумском районе студенты побывали в на экскурсии в полиции

Экскурсия в полицию / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

Во всех городах и районах края проходят мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант». Такой десант посетил отдел МВД России по Нефтекумскому району – на экскурсию в полицию пришли учащиеся одного из колледжей, которых распределили в различные подразделения полиции для прохождения стажировки. Часть ребят закрепили за нарядами, несущими дорожную и патрульно-постовую службу. Еще две группы отправились в рейды с инспекторами по делам несовершеннолетних и кинологической службы. Понравилось всем, констатирует пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/v_neftekumskom_rayone_studenty_pobyvali_v_na_ekskursii_v_politsi_99880.html