В Нефтекумском районе студенты побывали в на экскурсии в полиции
Во всех городах и районах края проходят мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант». Такой десант посетил отдел МВД России по Нефтекумскому району – на экскурсию в полицию пришли учащиеся одного из колледжей, которых распределили в различные подразделения полиции для прохождения стажировки. Часть ребят закрепили за нарядами, несущими дорожную и патрульно-постовую службу. Еще две группы отправились в рейды с инспекторами по делам несовершеннолетних и кинологической службы. Понравилось всем, констатирует пресс-служба ГУ МВД России по краю.