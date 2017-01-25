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25 января 2017 г.

В Кочубеевском районе обсудили итоги 2016 года и план работы на перспективу

Герб Кочубеевского района

В Кочубеевском районе подвели итоги прошедшего года и наметили планы на ближайшую перспективу. Как отметил глава районной администрации А. Клевцов, бюджет в 2016 году был исполнен в полном объеме. Вопреки неблагоприятным прогнозам, казна района пополнилась на 384,6 миллионов рублей налоговых и иных платежей. Что на 8 миллионов рублей больше, чем в 2015 году. В целом же по итогам 2016 года Кочубеевский район вошел в десятку территорий Ставрополья, где созданы наиболее комфортные условия для социально-экономического развития.

На ближайшее время запланировано немало мероприятий, направленных на развитие экономики. Например, на территории Стародворцовского сельсовета к середине года будет запущена первая очередь завода по производству алюминиевых ронделей для аэрозолей, что обеспечит создание сотни рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет. Также планируется создание на территории района двух тепличных комплексов. Возобновились переговоры по строительству сахарного завода.

Социальная сфера в 2017 году по-прежнему останется в центре внимания. Здесь, как было отмечено, задел имеется неплохой. Безработица снизилась до 0,7%, развивается система социального попечения населения. Так, сегодня под кураторством Кочубеевского центра соцобслуживания находятся 1357 пенсионеров и инвалидов.

В плане развития «социалки» приоритет в наступившем году будет отдан образовательным учреждениям. Здесь объем работы предстоит выполнить большой. Речь идет о благоустройстве школьных дворов, замене ветхих коммуникаций, ремонте кровли и т.д.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170125/v_kochubeevskom_rayone_obsudili_itogi_2016_goda_i_plan_raboty_na_99895.html
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