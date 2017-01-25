Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
25 января 2017 г.

В Буденновском районе внедорожник насмерть сбил пешехода

В Буденновском районе внедорожник насмерть сбил пешехода

24 января в 18 часов на 2020-м километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомобиля «Тойота ЛендКрузер» сбил пешехода. , рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 20-летний житель поселка Виноградный скончался на месте.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/v_budennovskom_rayone_vnedorozhnik_nasmert_sbil_peshekhoda_99915.html
Фотография к статье В Буденновском районе внедорожник насмерть сбил пешехода
В Буденновском районе внедорожник насмерть сбил пешехода
В Буденновском районе внедорожник насмерть сбил пешехода
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Буденновский район
В Буденновском районе внедорожник насмерть сбил пешехода
Почему в Библии почти не говорится о детских годах Иисуса
Мошенник с помощью найденной сим-карты обокрал жительницу Ставрополья
За задержку зарплаты в отношении директора ООО на Ставрополье возбуждено уголовное дело
На Ставрополье подвели итоги конкурса среди молодых виноградарей
Происшествия
На Ставрополье водитель умер во время движения автомашины
Подавившийся печеньем мальчик умер в реанимации в Лермонтове
В Изобильном мужчина порезал подростка осколком от бутылки
Сиделка украла 26 тысяч рублей у пенсионера в Буденновске
Ревнивый мужчина сжег дом сожительницы в Минеральных Водах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!