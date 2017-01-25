Фотография к статье В Буденновском районе внедорожник насмерть сбил пешехода
В Буденновском районе внедорожник насмерть сбил пешехода
24 января в 18 часов на 2020-м километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомобиля «Тойота ЛендКрузер» сбил пешехода. , рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 20-летний житель поселка Виноградный скончался на месте.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/v_budennovskom_rayone_vnedorozhnik_nasmert_sbil_peshekhoda_99915.html
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