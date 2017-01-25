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25 января 2017 г.

В Андроповском районе студенты призвали водителей соблюдать ПДД

Акции «Студенческий десант» прошла в Андроповском районе

Этап Всероссийский акции «Студенческий десант» прошел в Андроповском районе. Учащиеся колледжа «Интеграл», а также сотрудники Госавтоинспекции, специалисты Центра молодежных проектов, представители Общественного совета при районном отделе МВД России, журналисты призвали водителей безукоснительно соблюдать ПДД.

На одном из перекрестков районного центра, села Курсавка, инспектора ДПС останавливали транспортные средства, а участники мероприятия объясняли водителям и пассажирам важность соблюдения дорожной азбуки. Также сотрудники ГИБДД приводили в пример ДТП, произошедшие по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Не преминули они напомнить о мерах административной ответственности за нарушение упомянутых Правил, а также об ответственности уголовной в случае определенных видов дорожных ЧП, совершенных по вине водителя.

Также всем автолюбителям разъяснили необходимость использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств. В завершение акции студенты вручили водителям специальные пропагандистские листовки и календари.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170125/v_andropovskom_rayone_studenty_prizvali_voditeley_soblyudat_pdd_99914.html
Фотография к статье В Андроповском районе студенты призвали водителей соблюдать ПДД
Акции «Студенческий десант» прошла в Андроповском районе
Акции «Студенческий десант» прошла в Андроповском районе
Фото ОГИБДД Андроповского района
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