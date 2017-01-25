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25 января 2017 г.

Торговец героином задержан в Пятигорске по сообщению о хулиганстве

В отдел МВД России по Пятигорску за хулиганство – нецензурную брань в общественном месте – был доставлен 35-летний житель Ессентуков. При его личном досмотре были найдены и изъяты восемь пакетиков с порошкообразным веществом. Вывод экспертов: более 8 граммов героина. Задержанный показал и место «закладки» наркотических средств на одной из городских улиц. Они изъяты. Героиноторговец заключен под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/torgovets_geroinom_zaderzhan_v_pyatigorske_po_soobscheniyu_o_khu_99908.html
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