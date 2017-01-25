Точки роста Новоалександровского района обозначили в правительстве Ставрополья

На очередном в наступившем году заседании правительства под председательством первого вице-премьера Ивана Ковалева проанализировали итоги работы органов местного самоуправления Новоалександровского района.

Возглавившая рабочую группу по изучению проблематики территории заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина вначале рассказала о достижениях. Это безусловно передовой по части сельхозпроизводства район. Неслучайно на протяжении трёх последних лет неизменно занимает первое место в крае по сбору зерновых культур, наращивает прибыль от реализации продукции животноводства, на пятом месте по производству молока. За почти трехлетний период, который мониторила рабочая группа, реализованы 8 инвестпроектов общей стоимостью 646 миллионов рублей. Есть планы и на перспективу.

После перечисления успехов в соответствии с жанром планового «разбора полетов» было произнесено традиционное: «но вместе с тем»… В последние годы, как отметили проверяющие, в районе отмечен спад инвестиционной активности, снижение объёмов привлекаемых средств в основной капитал средними и крупными предприятиями. Причиной тому, по мнению специалистов, является острая нехватка энергоносителей – газа и электричества.

Чтобы разобраться, о чем собственно речь, необходимо вернуться в недавнее прошлое. На территории района выделена площадка для создания индустриального парка. О строительстве здесь так необходимого краю сахарного завода трубили в свое время на всех перекрестках, однако дальше слов дело пока не пошло. А единственное профильное предприятие в крае весь полученный урожай сладких корнеплодов переработать не в состоянии. Проблема встает ежегодно. Доходит до того, что часть выращенного так и остается в земле. Не по-хозяйски! Инвестора для реализации стратегического для Ставрополья проекта найти сложно: требования у претендентов на эту роль одно и вполне оправданное — обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой, подведение к будущей строительной площадке электричества и газа.

Помнится, в середине девяностых годов прошлого века тоже пытались построить на Ставрополье второй сахарный завод – в Кочубеевском районе. Закладку камня освятил сам Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Однако и его благословение не помогло. Частично завезенное оборудование для нового производства благополучно то ли украдено, то ли перепродано. Следы теряются. Нового перерабатывающего предприятия край так и не дождался. Теперь та же «долгоиграющая пластинка» заведена и в Новоалександровском районе? Очень хотелось бы верить, что это не так, и перспектива не столь безнадежна. Конечно, местные власти сами не могут «вытащить» эту проблему, без помощи края и федералов трудно осилить такую дорогу. А ведь сахарный завод мог бы стать еще одной реперной точкой для наиболее благоприятной для ведения сельского хозяйства территории.

В числе застарелых проблем района был назван серьезный износ коммунальных сетей. Министр ЖКХ края Роман Марченко подтвердил, что дефицит воды ощущают семь населенных пунктов. Проблему должно решить строительство водопровода «Восточный», начало которого не за горами: в прошлом году уже разработана проектно-сметная документация, пора строить. Вторым этапом после прокладки нового водовода должна стать реконструкция очистных сооружений в Новоалександровске.

Что касается отсутствия лицензированного полигона для утилизации твёрдых бытовых отходов, о чем также было сказано в отчете рабочей группы, министерство ЖКХ СК готово содействовать решению и этой проблемы. Иван Ковалев прокомментировал заявление министра: «Вот если бы еще заменить слово «содействовать» на другое, свидетельствующее о скором решении вопроса, было бы совсем хорошо. Не мониторить надо, а оказывать реальное влияние на развитие ситуации».

По словам главы района Сергея Сагалаева, на территории сегодня действует 18 свалок, ни одна из- которых по-настоящему не оформлена. Хорошо и то, что местная власть содержит их в порядке и следит за тем, чтобы поселения вывозили бытовой мусор только в эти строго определенные места.

Не вполне остался доволен первый вице-премьер края И. Ковалев и пояснениями представителя министерства экономического развития СК. «Хотелось бы конкретики!, – сказал он. В Новоалександровском, одном из благополучных районов региона, есть все ресурсы, чтобы стать территорией динамично развивающейся».

«Долго жили спокойно, глаз замылился, вот и не замечали многого, – выступил с ответным словом Сергей Сагалаев. – Рабочая группа, приехавшая с проверкой, взбодрила, помогла посмотреть свежим взглядом на ситуацию. Могу заверить, что инвестпроекты не находятся под сукном, работаем. Главная наша задача — создание мощностей глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Это ясно. Да, индустриальный парк пока на бумаге. Но подвижки уже есть. В настоящее время ведется разработка проекта подачи сюда газа».

Обозначил руководитель района «на засыпку» еще одну задачу. На дороги в районе уже потрачена серьезная сумма, выделенная из краевого дорожного фонда, однако этого крайне мало. Район по структуре, можно сказать, хуторской. Более 700 детей ежедневно надо подвозить в школу, а дороги на ряде направлений остаются грунтовыми.

Принят комплексный план устранения выявленных рабочей группой недостатков и нарушений. Первый, промежуточный, отчет о его выполнении руководство района должно представить правительству края до 15 марта 2018 года.

http://www.stapravda.ru/20170125/tochki_rosta_novoaleksandrovskogo_rayona_oboznachili_v_pravitels_99923.html