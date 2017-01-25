Татьянин день в Ставрополе студенты отмечают на ЭКО-пикнике

В Ставрополе в парке Победы в эти часы ярко начали отмечать Татьянин день – один из самых любимых праздников студентов. В городе обучается более ста тысяч молодых людей, и самые активные здесь!

Молодежь, воспользовавшись предлагаемыми обстоятельствами, устроила большой праздник, не только для себя, но и для всех гуляющих по парку «нестудентов». Шумную встречу посвятили еще и Году экологии, который нынче вступил в свои права. Так и назвали – «Татьянин день или ЭКО-пикник».

Открывал праздник глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Он поприветствовал самых энергичных и креативных студентов.

– Татьянин день – это праздник жизнелюбивых, творческих людей. Студенческие годы – самые счастливые. Я желаю вам жить активной жизнью, любить Россию, Ставропольский край, Ставрополь, который в этом году отмечает юбилей. Знаю, что сейчас в вузах проходят сессии, желаю всем получить пятерки!

После Андрею Джатдоев вручили огромную символическую зачетку, прикоснуться к которой считается хорошей приметой. Студенты воспользовались этой возможностью. Потом открылась конкурсная программа.

Начали праздник с представлений подворий. К этой задаче представители вузов и сузов подошли творчески – приготовили необычные экологические блюда, ярко их презентовали, поэтому было не только вкусно, но и интересно. Скоро на льду парка откроются соревнования между учебными заведениями.

А по итогам большого праздника будут названы победители. Каждую студенческую делегацию оценят по «экологически чистым» номинациям: лучшее подворье – «Студенческий заповедник», самая массовая группа поддержки – «Гринпис!», лучшее студенческое блюдо – «Без ГМО!», студенческое изобретение по очистке окружающей среды – «Зашиваем озоновые дыры!», автопробег – «Био-автомобиль!» и эстафета на льду – «Ледяной полюс!».

http://www.stapravda.ru/20170125/tatyanin_den_v_stavropole_studenty_otmechayut_na_ekopiknike_99892.html