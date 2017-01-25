Татьяна Богословская: я учу детей, а они учат меня

Взаимная любовь / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

25 января — Татьянин день

25 января у студентов России «профессиональный» праздник – Татьянин день. Немало прекрасных обладательниц этого имени, достойных восхищения, живут в нашем крае. Одна из них – учительница истории и обществознания лицея № 14 Ставрополя Татьяна Богословская. Взглянув на девушку, понимаешь: образами таких, как она, в прошлые века вдохновлялись писатели и поэты. А в советский период о Татьяне отозвались бы так: «Студентка, комсомолка, просто красавица!».

Три года назад она окончила исторический факультет Северо-Кавказского федерального университета и сразу пошла преподавать. Параллельно поступила в магистратуру, которую успешно закончила, а сегодня пишет диссертацию на тему карьерной подготовки студентов.

Несмотря на юные годы, Татьяна легко находит общий язык с детьми – за плечами пять лет в студенческом педагогическом отряде «Классики». Девушка с восторгом вспоминает дни, когда приходилось брать на себя ответственность за неугомонных детей.

– Не только летом, но и в течение года мы занимались с ребятами, – рассказывает Татьяна. – Тогда вовсе не пугали частое отсутствие сна и большая ответственность. Каждый отряд – любовь на всю жизнь. Многие дети за это время выросли, закончили вузы, создали семьи. Даже спустя годы мы поддерживаем теплые отношения.

Три года Татьяна преподает в лицее и безумно любит свою работу. Это я вам точно говорю! С большой радостью она рассказывала об учениках, о своих школьных буднях. Татьяна Васильевна, как ее называют в стенах учебного заведения, и дня не может прожить без детей, особенно без 7 «д», где она классный руководитель. Под ее надежным крылом растут 29 человек, как она говорит, все разные: интересные, активные, шумные, одновременно умные и немного ленивые.

Татьяна преподает историю и обществознание в седьмых, восьмых и десятых классах. Каждый день ей приходится отвечать на множество вопросов.

– Быть учителем – очень ответственно, и я изначально это понимала, – делится она. – Поэтому каждый день мобилизована на все сто процентов: готова решать проблемы, отвечать на вопросы учеников, помогать, поддерживать, подсказывать, как правильно поступить. Помню, к первому своему уроку – это было 9 января 2014 года – готовилась две недели. Тема – творчество Гомера. Немного нервничая, вошла в класс, и дальше все прошло превосходно. Дети меня приняли. Сейчас я уверена в своих силах и точно знаю, что правильно выбрала профессию. Каждый день я их учу, а они меня. Дети учат быть искренней: если ругаться, то искренне; если хвалить, то искренне... По-другому нельзя, они чувствуют притворство, таким способом не добиться ни любви, ни уважения. Ради них я иду на работу. Надеюсь, у нас взаимная любовь.

http://www.stapravda.ru/20170125/tatyana_bogoslovskaya_ya_uchu_detey_a_oni_uchat_menya_99871.html