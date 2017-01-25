Судебные приставы помогли получить зарплату парикмахеру из Ставрополя

Парикмахеру отдали долг по зарплате после вмешательства судебных приставов Ставрополя. Мужчину «кормили» обещаниями о выплате задолженности около двух лет. Потеряв всякую надежду, цирюльник обратился в суд, удовлетворивший его требования. Судебные приставы пришли в салон и разъяснили его владельцу обо всех последствиях неисполнения судебного решения. Руководство парикмахерской не стало дожидаться применения ограничительных мер. Уже через два дня мужчина получил свои деньги в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20170125/sudebnye_pristavy_pomogli_poluchit_zarplatu_parikmakheru_iz_stav_99912.html