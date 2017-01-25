Ставропольчанка Татьяна Задорожная стала первой во всероссийских соревнованиях по дзюдо

Наша Татьяна – «золотая» / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

В Уфе прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, являющиеся отборочными к первенству России. Они посвящены памяти заслуженного тренера России Николая Попова.

Успешно выступили наши девушки: мастер спорта России Татьяна Задорожная (на снимке на верхней ступени пьедестала почета) заняла первое место в весовой категории до 63 кг, а кандидат в мастера спорта Маргарита Зацепилова стала третьей в весовой категории до 78 кг.

http://www.stapravda.ru/20170125/stavropolchanka_tatyana_zadorozhnaya_stala_pervoy_vo_vserossiysk_99870.html