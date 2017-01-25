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Ставропольчанка Татьяна Задорожная стала первой во всероссийских соревнованиях по дзюдо

Татьяна Задорожная (на снимке на верхней ступени пьедестала почета)

В Уфе прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, являющиеся отборочными к первенству России. Они посвящены памяти заслуженного тренера России Николая Попова.

Успешно выступили наши девушки: мастер спорта России Татьяна Задорожная (на снимке на верхней ступени пьедестала почета) заняла первое место в весовой категории до 63 кг, а кандидат в мастера спорта Маргарита Зацепилова стала третьей в весовой категории до 78 кг.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170125/stavropolchanka_tatyana_zadorozhnaya_stala_pervoy_vo_vserossiysk_99870.html
Фотография к статье Ставропольчанка Татьяна Задорожная стала первой во всероссийских соревнованиях по дзюдо
Татьяна Задорожная (на снимке на верхней ступени пьедестала почета)
Татьяна Задорожная (на снимке на верхней ступени пьедестала почета)
Фото предоставлено пресс-службой СтГАУ
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