Сотрудники ГИБДД в Ставрополе поздравили студентов с Татьяниным днём

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ставрополя, совместно с представителем Всероссийского общества автомобилистов поздравили с Днем студента.

Встреча со студентами и педагогами прошла в четырех профессиональных учебных заведениях, сообщили в ОГИБДД по Ставрополю. Сотрудники ГИБДД обсудили со студентами вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, нарушений Правил дорожного движения в зимний период. Инспекторы по пропаганде, напомнили ребятам основные правила поведения на дороге, о применении на верхней одежде световозвращающих элементов в темное время суток и о культуре поведения в транспортной среде.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/sotrudniki_gibdd_v_stavropole_pozdravili_studentov_s_tatyaninym__99925.html