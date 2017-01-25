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25 января 2017 г.

Сотрудники ГИБДД в Ставрополе поздравили студентов с Татьяниным днём

Сотрудники ГИБДД в Ставрополе поздравили студентов с Татьяниным днём

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ставрополя, совместно с представителем Всероссийского общества автомобилистов поздравили с Днем студента.

Встреча со студентами и педагогами прошла в четырех профессиональных учебных заведениях, сообщили в ОГИБДД по Ставрополю. Сотрудники ГИБДД обсудили со студентами вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, нарушений Правил дорожного движения в зимний период. Инспекторы по пропаганде, напомнили ребятам основные правила поведения на дороге, о применении на верхней одежде световозвращающих элементов в темное время суток и о культуре поведения в транспортной среде.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/sotrudniki_gibdd_v_stavropole_pozdravili_studentov_s_tatyaninym__99925.html
Фотография к статье Сотрудники ГИБДД в Ставрополе поздравили студентов с Татьяниным днём
Сотрудники ГИБДД в Ставрополе поздравили студентов с Татьяниным днём
Сотрудники ГИБДД в Ставрополе поздравили студентов с Татьяниным днём
Фото ОГИБДД по Ставрополю.
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