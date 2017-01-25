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25 января 2017 г.
Хронические неудачники / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

Сборная России выбыла с чемпионата мира по гандболу во Франции

Сборная России выбыла с чемпионата мира по гандболу во Франции

Без сборной России будет завершаться во Франции чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Это стало ясно после проигрыша вроде бы набравшей ход национальной команды в 1/8 финала турнира нашим «обидчикам» четырехлетней давности – сборной Словении со счетом 26:32. Затяжная полоса неудач отечественных мастеров ручного мяча продолжилась. Не смогли помочь сборной прервать ее и очень старавшиеся два воспитанника ставропольского гандбола Игорь Сорока и Тимур Дибиров, забросивший три мяча в ворота соперников.

Поначалу ничто не предвещало фиаско: первый тайм наши ребята провели вполне прилично и ушли на перерыв, ведя в счете с перевесом в два мяча – 15:13. После отдыха соперники сумели прибавить, а мы – нет.

Досадно, что причины хронических неудач главный тренер сборной Дмитрий Торгованов традиционно увидел лишь в предвзятом судействе.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170125/sbornaya_rossii_vybyla_s_chempionata_mira_po_gandbolu_vo_frantsi_99868.html
Фотография к статье Сборная России выбыла с чемпионата мира по гандболу во Франции
Сборная России выбыла с чемпионата мира по гандболу во Франции
Сборная России выбыла с чемпионата мира по гандболу во Франции
Фото с сайта www.minsport.ru
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