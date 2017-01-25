Пятигорские конвоиры ФСИН отметили профессиональный праздник

На торжественном собрании, состоявшемся в управлении по конвоированию Пятигорска в День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, сотрудникам вручили ведомственные медали, почетные грамоты и очередные специальные звания.

Летопись управления по конвоированию УИС Ставрополья началась в декабре 1998 года, когда на базе одной из войсковых частей Пятигорска было организовано это подразделение. Оно было сформировано по большей части из военнослужащих внутренних войск..

О работе подразделения рассказал председатель Совета ветеранов учреждения майор в отставке Сергей Федорович.

Служба караула в специальном вагоне, который перевозит опасных преступников к местам отбытия наказания, связана с риском и тяжелыми условиями, требует крепкого здоровья, быстрой реакции и специальных навыков. Сотрудники УК неоднократно принимали участие в конвоировании осужденных, приговоренных к пожизненному заключению. Более 100 сотрудников учреждения в составе оперативной группы УИС Минюста России на Северном Кавказе принимали участие в восстановлении конституционного порядка на территории Чеченской Республики, рассказали в пресс-служба УФСИН России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/pyatigorskie_konvoiry_fsin_otmetili_professionalnyy_prazdnik_99922.html