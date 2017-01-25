Подавившийся печеньем мальчик умер в реанимации в Лермонтове

Вечером 24 января в реанимационном отделении КБ-101 Лермонтова умер малыш, 2015 года рождения. В больницу его привезли родители: дома мальчик подавился печением и задыхался. Врачам-реаниматорам спасти его не удалось. Следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

– Стоит отметить, – подчеркнула Екатерина Данилова, старший помощник руководителя краевого управления СКР, – что ряд СМИ уже успела распространил информацию о якобы имевшем месте длительном ожидании приезда бригады скорой медицинской помощи. Эти сведения не соответствуют действительности. Следствием установлено, что медработники прибыли на вызов за 6 минут, а родители сами приняли решение немедленно везти сына в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/podavivshiysya_pechenem_malchik_umer_v_reanimatsii_v_lermontove_99904.html