Подавившийся печеньем мальчик умер в реанимации в Лермонтове
Вечером 24 января в реанимационном отделении КБ-101 Лермонтова умер малыш, 2015 года рождения. В больницу его привезли родители: дома мальчик подавился печением и задыхался. Врачам-реаниматорам спасти его не удалось. Следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
– Стоит отметить, – подчеркнула Екатерина Данилова, старший помощник руководителя краевого управления СКР, – что ряд СМИ уже успела распространил информацию о якобы имевшем месте длительном ожидании приезда бригады скорой медицинской помощи. Эти сведения не соответствуют действительности. Следствием установлено, что медработники прибыли на вызов за 6 минут, а родители сами приняли решение немедленно везти сына в больницу.