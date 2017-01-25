Почему в Библии почти не говорится о детских годах Иисуса

Дети в библиотеке / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

Цикл очень интересных встреч прошел в библиотеке села Прасковея Буденновского района: преподаватель духовно-просветительского центра «Елеон» Лариса Ковалевская совместно с работниками библиотеки Ириной Скогоревой и Светланой Брыкиной провели ряд познавательных мероприятий, посвященных празднику Крещения.

Побывавшие здесь учащиеся школы № 11 увидели красочные презентации, рассказывающие о земной жизни Христа. Школьники заинтересовались вопросом, почему в Библии практически ничего не говорится о детских годах Иисуса. Библиотекари предложили детям познакомиться с литературой, способной дать ответы на многие их вопросы.

http://www.stapravda.ru/20170125/pochemu_v_biblii_pochti_ne_govoritsya_o_detskikh_godakh_iisusa_99888.html