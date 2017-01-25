Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
25 января 2017 г.
Дети в библиотеке / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

Почему в Библии почти не говорится о детских годах Иисуса

Цикл очень интересных встреч прошел в библиотеке села Прасковея Буденновского района: преподаватель духовно-просветительского центра «Елеон» Лариса Ковалевская совместно с работниками библиотеки Ириной Скогоревой и Светланой Брыкиной провели ряд познавательных мероприятий, посвященных празднику Крещения.

Побывавшие здесь учащиеся школы № 11 увидели красочные презентации, рассказывающие о земной жизни Христа. Школьники заинтересовались вопросом, почему в Библии практически ничего не говорится о детских годах Иисуса. Библиотекари предложили детям познакомиться с литературой, способной дать ответы на многие их вопросы.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/pochemu_v_biblii_pochti_ne_govoritsya_o_detskikh_godakh_iisusa_99888.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Библиотеки
Почему в Библии почти не говорится о детских годах Иисуса
Путешественник, писатель Александр Иванов в Ставрополе делился секретами счастья
Эстафету Памяти организовали библиотекари Невинномысска
«Заповедники России: 100 лет истории» – новая выставка в лермонтовской библиотеке Ставрополя
Электронная библиотека «Память Ставрополья» пополнилась
Буденновский район
Мошенник с помощью найденной сим-карты обокрал жительницу Ставрополья
За задержку зарплаты в отношении директора ООО на Ставрополье возбуждено уголовное дело
На Ставрополье подвели итоги конкурса среди молодых виноградарей
Жительницу Прасковеи обокрали две пожилые соседки
Автоинспекторы Ставрополья оказали помощь водителю-дальнобойщику

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!