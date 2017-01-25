Дискуссионный вопрос / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

Вопрос о передаче 24 объектов государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Русской православной церкви является дискуссионным, считает первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов: «По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием: если музей получит адекватную замену этим помещениям... Если будет пожелание церкви, мы обязаны передать. Но вопрос подобрать музею замену даже не поднимался».

«Херсонес Таврический» указом Президента РФ отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В его состав входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи. В 2013 году заповедник внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

http://www.stapravda.ru/20170125/peredacha_rpts_muzeyazapovednika_khersones_tavricheskiy__diskuss_99890.html